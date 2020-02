Bei Tesla stieg ein Staatsfonds kurz vor der Kursexplosion aus, bei der Deutschen Bank durchlitt ein anderer jahrelang den Absturz. Die Fonds sind keine Superinvestoren. Trotzdem können Anleger von ihnen lernen.

Tesla-Gründer Elon Musk ist dieses Jahr 19 Milliarden Dollar reicher geworden. Der Aktienkurs seines schon mehrfach totgesagten E-Auto-Bauers hat sich seit Anfang Januar zwischenzeitlich mehr als verdoppelt. Produktionsprobleme scheint Tesla in den Griff bekommen zu haben. Ende Januar überraschte Musk die Analysten mit guten Zahlen: Shortseller, die auf den Absturz der Aktie gewettet haben, verbuchen hohe Verluste. Kritiker wie TV-Börsenguru Jim Cramer wechseln die Seite. Seine Frau Lisa wolle ein Tesla Model X kaufen, sagte Cramer jüngst: "Ich gebe es auf, es ist ein verdammt gutes Auto." Milliardär und Tesla-Aktionär Ron Baron tönte dazu, Tesla könne in zehn Jahren eine Billion Dollar Umsatz machen - locker 40-mal so viel wie heute.

Schwer vorstellbar, dass jemand in diesem Umfeld Tesla-Aktien verkauft. Doch Saudi-Arabiens Staatsfonds PIF hat genau dies getan - und die Tesla-Rally verpasst. Im vierten Quartal 2019 stieß er fast seine gesamten 8,3 Millionen Tesla-Aktien ab, nachdem er zuvor über ein Jahr durchgehalten hatte. Statt gut fünf Milliarden Gewinn verbuchten die Saudis wohl nur ein kleines Plus. Ein denkbar schlechtes Geschäft.

Staatsfonds sind längst eine Macht an der Börse. Marktforscher Sovereign Wealth Fund Institute zählt 119 derartige Vehikel weltweit, in denen Regierungen Erlöse aus Ölexporten, Währungsreserven und Pensionsgelder ihrer Bürger horten. Zusammen sind sie über acht Billionen Dollar schwer. Allein je rund eine Billion davon entfällt auf die beiden größten Staatsfonds: den norwegischen Pensionsfonds und die China Investment Corporation.

Jeder fünfte Staatsfonds gehört einer Ölnation im Mittleren Osten. Als große Investoren haben Staatsfonds direkten Zugang zu den Top-Managern der großen Konzerne und genießen Betreuung von großen Investmentbanken weltweit. Sie sollen langfristig anlegen, reagieren nicht auf schnelle Marktbewegungen und streuen Investments weltweit nach Branchen und Ländern - optimale Voraussetzungen für eine gute Performance. Viele schneiden tatsächlich gut ab (siehe Tabelle auf S. 2 dieses Artikels). Anleger können nicht alles nachmachen - mangels Masse oder auch, weil ihnen längst nicht alle Investments zugänglich sind. Teils kann es sich aber auszahlen, den Staatsfonds zu folgen - oder zumindest einige Anlagegrundsätze zu übernehmen. Sieben Regeln lassen sich ableiten.

Regel Nr. 1: Strategie durchhalten!

Besser lief es bei Tesla zum Beispiel für den japanischen Staatsfonds GPIF. Er stieg im ersten Quartal 2015 ein, als die Aktien durchschnittlich 201,21 Dollar kosteten, und stockte seitdem mehrmals auf zuletzt 1,2 Millionen Aktien auf. Dahinter steht eine konkrete Strategie: Die Japaner setzen auf Elektromobilität. Sie haben auch bei den E-Auto-Zulieferern LG Chem (Batterien) und FMC (Lithium) sowie beim chinesischen E-Auto-Hersteller BYD investiert. Wer als Anleger mit einem Teil seines Portfolios eine derart klare Strategie verfolgt, erliegt dann weniger der Versuchung, bei Rücksetzern panisch auszusteigen.

Mit ihren milliardenschweren Portfolios sind die Staatsfonds oft Vorreiter für andere Investoren. Das eine Billion Euro schwere Portfolio der Norweger, gespeist fast ausschließlich aus den Verkaufserlösen von Nordseeöl, gibt sich neuerdings grün. Im Juni vergangenen Jahres kündigte der Staatsfonds an, aus Ölaktien auszusteigen.

Norwegens Regierung begründete den Schritt damit, weniger vom Ölpreis abhängig sein zu wollen. Zudem werde sich der Klimawandel langfristig negativ auf die Performance von Ölaktien auswirken. Am norwegischen Öl- und Gaskonzern Equinor will Norwegens Staatsfonds jedoch weiter festhalten. Schließlich liefert das Unternehmen dem Fonds die meisten Einnahmen. "Dort, wo die Norweger Vorbild als Investor sind, wirkt sich der Ausstieg spürbar auf die Kurse der Ölaktien aus", sagt Dirk Schiereck, Finanzwissenschaftler der TU Darmstadt.

Regeln Nr. 2-4

Regel Nr. 2: Nutze langfristige Trends!

Das Emirat Abu Dhabi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten besitzt gleich mehrere Staatsfonds. Der größte ist die Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), mit knapp 700 Milliarden Dollar Vermögen drittgrößter Staatsfonds der Welt. Die ADIA-Fondsmanager bewiesen ein besonders gutes Händchen beim Tabakkonzern British American Tobacco (BAT), der unter anderem die Marken Lucky Strike und Pall Mall vertreibt. Tabakhersteller zählten viele Jahre zu den Lieblingen der Staatsfonds und institutionellen Anleger. Die Unternehmen zahlen verlässlich Dividenden, und ihre Aktien gewannen von 2000 bis 2015 im Schnitt 700 Prozent an Wert. Doch im Jahr 2016 änderte sich das Bild. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erschwerte den Zugang zu Tabakprodukten, ...

