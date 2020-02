Die Deutsche Börse verzeichnet einen Rekordgewinn - HSBC eine Milliardenabschreibung. Anleger warten gespannt auf eine Hauptversammlung bei Osram.

Der Dax hat zum Wochenauftakt zwar zwischenzeitlich ein weiteres Rekordhoch markiert, dennoch war vom Schwung der Rally der vergangenen Wochen am Montag zunächst wenig zu bemerken. Experten sehen inzwischen sogar konkrete Anzeichen für ein Ende des Daueraufschwungs - zumindest, wenn die Märkte nicht durch Positivnachrichten stimuliert werden.

Derzeit liefern diese Art von Impulsen die Unternehmenszahlen der Quartalssaison. So hat am Montagabend nach Börsenschluss bereits die Deutsche Börse aktuelle Zahlen vorgelegt - gute noch dazu. Am frühen Dienstagmorgen teilte außerdem die britische Großbank HSBC mit, der Gewinn vor Steuern sei um 33 Prozent eingebrochen. Hinzu kommen am Dienstag noch Zahlen der Daimler Truck AG und von Walmart in den USA..

Die dürften Anleger ebenso interessieren wie die bestätigte Teilübernahme Bombardiers durch den französischen Alstom-Konzern. Immer im Blick der Anleger: Die konjunkturelle Gefahr durch das Coronavirus. Zwar kam am Montagabend die Nachricht, dass die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht. Doch die Pandemie-Gefahr ist noch nicht gebannt und Top-Ökonomen wie IW-Chef Gabriel Felbermayr warnen vor den Folgen für die Wirtschaft. Nun hat auch der Apple-Konzern erklärt, dass das Virus auf der Geschäftsentwicklung laste.

Am Montag hatte es für den Dax - wegen eines Feiertages ohne Vorgaben aus den USA - nur zu einem Plus von rund 0,3 Prozent gereicht. Der Leitindex ging bei 13.744 Punkten aus dem Frankfurter Handel. Vorbörslich notiert das Börsenbarometer rund ein halbes Prozent im Minus.

1 - Vorgabe aus den USA

Am Montag hatten die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Vorgaben von der Wall Street gibt es entsprechend keine, auch, wenn der Handel am Dienstag wieder startet. Die vergangenen Woche hatten die US-Indizes uneinheitlich beendet. Der Dow Jones Index war etwas niedriger aus dem Handel gegangen, Nasdaq und S&P 500 etwas höher.

2- Handel in Asien

Der Aktienmarkt in Tokio hat nach einer Umsatzwarnung von Apple wegen des Coronavirus-Ausbruchs mit einem deutlichen Minus den Handel begonnen. Besonders Technologie-Werte zogen die wichtigsten Indizes am Dienstag ins Minus. Der iPhone-Hersteller hatte zuvor wegen des Ausbruchs in China seine eigenen Umsatz-Ziele zurückgenommen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,5 Prozent tiefer bei 23.171 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank ebenfalls um 1,2 Prozent und lag bei 1668 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

3 - Deutsche Börse erläutert ihre Bilanz

Die Deutsche Börse hat 2019 von der anhaltend hohen Nachfrage nach Absicherung von Risiken, dem regen Handel an den Finanzmärkten und auch von Übernahmen profitiert. Die ...

