Der Hamburger Konzern bemühte sich schon weitaus früher als andere Unternehmen um Umwelt- und Klimaschutz. Jetzt verstärkt Otto seine Anstrengungen nochmals.

Der Handels- und Dienstleistungskonzern Otto will bis 2030 klimaneutral werden. Dieses Ziel habe der Vorstand für die Standorte, Transporte, Mitarbeitermobilität und die externen Rechenzentren und Cloud-Dienstleistungen ausgegeben, teilte Otto am Dienstag in Hamburg mit. Die Otto Group hebe damit ihren jahrzehntelangen systematischen Einsatz für den Klimaschutz auf ein neues Level, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...