Der Teilfonds Hotel eines Immobilienspezialfonds der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) hat gemeinsam mit der GBI AG eine weitere Investition getätigt und erweitert sein Portfolio diesmal um eine Bestandsimmobilie. Erworben wurde das im Jahr 2014 eröffnete Motel One Hotel im Frankfurter Gallusviertel nahe der Messe. Das Budget Design-Hotel mit 401 Zimmern und einer Bruttogrundfläche von ca. 11.500 Quadratmetern war bislang im Besitz eines Fonds der DWS. Zur Immobilie gehören 103 Tiefgaragenplätze.



Der von Universal-Investment als Service-KVG aufgelegte und von der GBI AG als Manager betreute Teilfonds eines Immobilienspezialfonds investiert in Hotels unterschiedlicher Art und Alter, von einer gerade begonnenen Projektentwicklung bis hin zu einem mehrere Jahre am Markt etablierten Hotel. "Für uns ist wichtig, dass ein Haus an einem guten Standort, mit dem passenden Konzept und guter Immobilienqualität, über eine entsprechende Perspektive am Markt verfügt, und zwar mit einem sehr langfristigen Anlagehorizont", erläutert Simon Behr, Director of Fund Management & Transaction der GBI AG, der im Rahmen des Fondsmandates für die strategische Ausrichtung und Auswahl der Investitionen zuständig ist. Felix Becker, Investmentmanager bei der BVK ergänzt: "Mit einer möglichst großen Bandbreite unterschiedlicher Hotelkategorien nutzen wir die vielfältigen Renditechancen des Beherbergungsmarktes für unsere institutionellen Investoren voll aus." Neben Deutschland investieren BVK und GBI auch in Österreich und der Schweiz.



Hervorragende Gästezahlen und langfristiges Potential



Das Motel One Frankfurt Messe profitiert von seiner günstigen Lage im beliebten Gallusviertel. Die Lage nah zu Messe und Hauptbahnhof sowie die schnelle Verkehrsanbindung zum Flughafen schaffen eine hohe Attraktivität für Business-Reisende. Für Freizeit-Gäste sind der Frankfurter Dom, die Alte Oper oder das Museum für Moderne Kunst in maximal drei Kilometer erreichbar. "Bei diesen Standortvoraussetzungen, den hervorragenden Gästezahlen und dem dauerhaften Potenzial war es keine Überraschung, dass die Due Diligence unsere Indikation nicht nur bestätigt, sondern sogar übertroffen hat", so Fondsmanager Simon Behr.



Über die Bayerische Versorgungskammer: Als größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe Deutschlands ist die Bayerische Versorgungskammer ein Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für berufsständische und kommunale Altersversorgung. Sie führt die Geschäfte von zwölf rechtlich selbständigen berufsständischen und kommunalen Altersversorgungseinrichtungen mit insgesamt knapp 2,3 Mio. Versicherten und Versorgungsempfängern, circa 4,8 Mrd. Eur jährlichen Beitrags- und Umlageeinnahmen und circa 3,4 Mrd. Eur jährlichen Rentenzahlungen. Sie managt für alle Einrichtungen zusammen ein Kapitalanlagevolumen von derzeit circa 77 Mrd. Eur (Buchwert). Die Bayerische Versorgungskammer beschäftigt über 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist seit 2010 Unterzeichner der Charta der Vielfalt, seit 2011 Unterzeichner der UN-Prinzipien für verantwortungsvolles Investment (PRI) und seit Februar 2017 Unterzeichner des Memorandums für Frauen in Führung. https://www.versorgungskammer.de/



Über UNIVERSAL-INVESTMENT: Universal-Investment ist mit rund 506 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, davon 388 Milliarden Euro in eigenen Vehikeln sowie etwa 118 Milliarden Euro in Zusatzservices wie Insourcing, weit über 1.400 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 750 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutsch-sprachigen Raum. Die Investmentgesellschaft ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Mit der Anfang 2019 durchgeführten Akquisition von UI labs ergänzt zudem der branchenführende IT-Datenspezialist das Service-Portfolio um Front-Office- und Datenlösungen. Die 1968 gegründete Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern, Niederlassungen und Beteiligungen in Luxemburg, Polen und Österreich gehört zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführer in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Laut dem aktuellen PwC 2019 ManCo Survey ist Universal-Investment die größte AIFM-ManCo in Luxemburg; bei den Third-Party-ManCos rangiert Universal-Investment ebenfalls auf Platz 1. (Stand: 31. Dezember 2019). Mehr Informationen unter: http://www.universal-investment.com



Über die GBI AG: Die GBI AG und ihre Schwestergesellschaft GBI Wohnungsbau GmbH entwickeln Hotel-, Apartment- und Wohnprojekte. Allein oder mit Partnern konnten seit der Gründung im Jahr 2001 Immobilien in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von rund 1,9 Milliarden Euro verkauft bzw. platziert werden. Zudem agiert die GBI AG als Fonds- bzw. Asset-Manager für Fonds institutioneller Investoren bei verschiedenen Immobilienklassen. Dazu gehören vor allem die Auswahl der Betreiber und Standorte sowie die Due Diligence mit sämtlichen An- und Verkaufsprozessen. Die Hotelprojektentwicklungen der GBI AG umfassen ca. 14.600 Zimmer - damit ist die GBI der größte Hotelentwickler Deutschlands. Das Unternehmen ist für alle relevanten nationalen und internationalen Marken in den Segmenten Budget bis Up Scale tätig. Dabei ist der Longstay Bereich besonders stark gewachsen. Intensiviert wurde seit 2010 unter dem Markendach SMARTments ® das Engagement bei der Entwicklung und dem Betrieb von Mikroapartments für Studenten, Geschäftsreisende und Privatpersonen. Im gewerblichen Bereich der SMARTments business umfasst die Projektliste 1.169 Apartments. Muttergesellschaft der GBI AG ist die GBI Holding AG, als 100%ige Tochter der Moses Mendelssohn Stiftung. http://www.gbi.ag



