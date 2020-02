Der französische Gashersteller hat 2019 deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Dies verdankt Air Liquide vor allem gut laufenden Geschäften mit der Elektronik- und Gesundheitsbranche. Auch von seinem Sparkurs und neuen Anlagen in China profitierte der Konzern. Der Umsatz stieg um 4,3 Prozent auf 21,9 Mio. EUR. Der Gewinn legte gut 6 Prozent auf 2,2 Mio. EUR zu. Als Dividende schlägt Air Liquide 2,70 EUR je Aktie vor. Beim aktuellen Kurs von 141,05 EUR ergibt sich eine Dividendenrendite von 1,9 Prozent. Abzüglich der Gratisaktien, die es 2019 gab (je 10 Altaktien 1 Gratisaktie), wurden zuletzt 2,40 EUR je Aktie ausgeschüttet. Die jetzige Anhebung entspricht also 12,5 Prozent. Zu Air Liquide wurde diese Woche zudem bekannt, dass der Liefer- und Dienstleistungsvertrag mit der BASF um weitere 15 Jahre verlängert wurde. Wie viele Kunden bezieht der Chemiekonzern nicht nur Gase von Air Liquide, sondern nimmt auch Entsorgungsdienstleistungen in Anspruch.