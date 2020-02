Paycom Software Inc. (PAYC) kurz vor der Explosion nach oben!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Paycom Software Inc. ist ein cloudbasierter Anbieter im Bereich Human Ressources, der Lösungen als Software-as-a-Service (SaaS) anbietet. Dazu zählt alles Rund um den Beschäftigungszyklus, die Pensionierung sowie ums Gehalt und Zeitmanagement. Die Aktie verläuft in einem stabilen Aufwärtstrend sowohl lang– als auch mittelfristig. Auch fundamental sehen wir Wachstum bei den EPS von 41% im Vergleich zum Quartal im Vorjahr. Die Verkaufszahlen haben einen Anstieg von 29% im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnet.Am 02.06.2020 hat das Unternehmen die Quartalszahlen veröffentlicht und dies hat zu einem Gap nach unten geführt. Der Wert ist auf Grund des starken Aufwärtstrends interessant für Setups in die Long Richtung. Die Korrektur, die sich auf Grund des Gaps nach unten gebildet hat, könnte attraktive Einstiegsmöglichkeiten mit sich bringen.Optimalerweise korrigiert der Wert erneut bis zu der 288 USD Unterstützungszone. Aus diesem Bereich heraus könnte man Ausschau nach einer Umkehrkerze oder kleine Konsolidierung halten und diese als Einstiegssignal nutzen. Der Stopp könnte direkt unter dem Tief bei ca. 286 USD platziert werden. Gewinne oder Teilgewinne könnten im Bereich von 342 USD realisiert werden und die Gesamtposition kann bis zum Trendumkehr weiterveraltet werden.Die Quartalszahlen des Unternehmens werden am 06. Mai bekanntgegeben und dies lässt uns etwas Zeit für Trades mit einem guten CRV.Meine Meinung zu PAYC ist bullisch