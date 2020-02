Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatte der Autobauer die Neujahrsferien in seinen drei Werken in der chinesischen Millionenstadt verlängert. Kommenden Montag (17. Februar) sollen die drei Werke, die dort vorübergehend stillstanden, die Produktion wieder aufnehmen. Auf die weltweiten Lieferströme habe die Produktionspause keine Auswirkungen gehabt. Bei längerem Stillstand wäre dies aber nicht so geblieben. Shenyang ist der weltweit größte Standort des Autobauers: Rund 18.000 Mitarbeiter fertigen dort jährlich eine halbe Million Fahrzeuge und Motoren. Bei BMW sind wir in unserem Wachstumsdepot engagiert.