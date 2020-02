Die Anleger an den europäischen Börsen haben sich am Montag vorsichtig aus der Deckung gewagt. Die Bereitschaft der chinesischen Zentralbank, gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise mit offenen Geldschleusen vorzugehen, war international förderlich für die Aktienmärkte, der Schwung blieb aber relativ klein, auch blieben wegen des US-Feiertages zusätzliche Impulse aus. Der EuroStoxx 50 schloss 0,3% befestigt nahe seines spät erreichten Tageshochs, der CAC 40 in Paris konnte ebenso viel zulegen, in Deutschland endete der Dax mit gleichfalls mit einem Plus von 0,3%, genauso wie der Londoner FTSE 100. Anleger favorisierten angesichts der konjunkturbelebenden Maßnahmen in China wie neues Zentralbankgeld zu einem niedrigeren Zinssatz ...

