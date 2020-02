Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag bis 13.795 Punkte ansteigen, scheiterte dann aber an der Marke von 13.800 Punkten. Mangels Impulsen aus New York aufgrund des Feiertages Presidents' Day und geschlossener US-Börsen konnte der DAX kaum Dynamik entwickeln. Der Index ging mit einem kleinen Aufschlag von 0,29% bei 13.783 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich zeigt sich der DAX wieder deutlich tiefer bei 13.670 Punkten. Außerdem befindet sich der Index damit erneut unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...