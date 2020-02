Schon zur letzten Ausgabe des Messeduos aus Upakovka - Processing & Packaging und Interplastica, International Trade Fair for Plastics and Rubber im vergangenen Jahr zeichnete sich ab, dass die Talsohle im russischen Markt durchschritten war - zumindest für die Verpackungsbranche und die verwandte Prozessindustrie sowie die Kunststoff- und Kautschukbranche. Zu den diesjährigen Veranstaltungen der beiden Messen, die vom 28. - 31. Januar auf dem Central Exhibition Complex Expocentre in Krasnaya Presnya stattfanden, zeichnete sich nun eine Stabilisierung ab. Insgesamt 937 Aussteller aus 40 Ländern ...

