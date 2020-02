Das neue Drei-Jahres-Programm "Compass 2023" wird laut Weimer eine Weiterentwicklung sein. Eine gänzlich neue Richtung schließt er aber aus.

Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer will den Investoren am 28. Mai seine neue Strategie vorstellen. Bei dem neuen Drei-Jahres-Programm namens "Compass 2023" werde es sich um eine Weiterentwicklung handeln, sagte Weimer am Dienstag laut Redetext auf der Bilanzpressekonferenz. "Wir sehen angesichts der Entwicklung unserer Börse keinen Anlass, das Ruder herumzureißen oder ...

