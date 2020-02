Die Aktie des Batterieherstellers VARTA mit Sitz in Ellwangen, Bundesland Baden-Württemberg, konnte am Vortag kräftig zulegen. Die Aktien stiegen um 7,67% auf 84,20 Euro an.VARTA hatte die Jahresprognose für 2019 nach vorläufigen Zahlen deutlich übertroffen. VARTA konnte den Konzern-Umsatz im Geschäftsjahr 2019 um 34% auf 364 Mio Euro steigern. In der im Oktober angehobenen Prognose ging das Unternehmen nur von 330 bis 340 Mio Euro aus. Mit der Rückeroberung des 200er-EMA hat sich die Lage für die ...

