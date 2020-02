Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) konnte am 13.02.20 mit einer langen weissen Kerze den Widerstand im Bereich um die 6 Euro Marke knacken (siehe Chart) und damit ein neues Kaufsignal generieren. In der Folge kam und kommt es bis dato täglich zu weiteren Kursgewinnen. Auch am heutigen Dienstag zeigt sich die Aktie stark und notiert zur Stunde bei 6,79 Euro. Wir würden jetzt die Position absichern, indem wir den StopLoss auf 6,37 Euro ziehen. ...

