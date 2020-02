Organisch wuchs der Umsatz um 4,5 Prozent. Am stärksten fiel das Wachstum in den Schwellenländern aus: +37 Prozent, organisch +9,1 Prozent. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen kletterte um 31 Prozent. Der Cashflow konnte ebenfalls kräftig zulegen. Die Dividende soll um 9 Prozent von 5,75 auf 6,25 SEK je Aktie angehoben werden. Bei dem aktuellen Aktienkurs von 314,50 SEK entspricht dies einer Dividendenrendite von rund 2 Prozent. Essity ist eine Position in unserem Langfristdepot.