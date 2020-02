++ Europäische Indizes eröffnen am Dienstag deutlich niedriger ++ Deutsche Börse erwartet für 2020 ein Umsatzwachstum von mehr als 5% ++ Europäischer Absatz von Daimler fällt im Januar um 10,1% im Jahresvergleich ++Die wichtigsten Aktienindizes in Europa starteten den heutigen Handel niedriger, nachdem die asiatischen Märkte deutlich nachgaben. Der italienische FTSE MIB (ITA40) ist ein Ausreißer, da die UBI Banca (UBI.IT) bei einem überraschenden Übernahmeangebot von Intesa Sanpaolo (ISP.IT) über 25% steigt. Bergbau-, Automobil- und Technologieaktien führen die Verluste an, während die Versorger am besten abschneiden. Quelle: xStation 5 Der ...

