Wegen des Coronavirus ist China bislang weitgehend lahmgelegt. Jetzt soll die Arbeit in der zweitgrößten Volkswirtschaft wieder aufgenommen werden - gar nicht so einfach, wie EU-Unternehmen im Land erfahren müssen.

Chinas radikale Maßnahmen im Kampf gegen die neuartige Lungenkrankheit sorgen für große Verwirrung und bereiten europäischen Unternehmen im Land enorme Probleme. Die EU-Handelskammer in China teilte am Dienstag in Peking mit, dass widersprüchliche Regeln lokaler Stellen es extrem schwierig machten, die Arbeit diese Woche nach den - wegen des Virus verlängerten - Ferien über das chinesische Neujahrsfest wieder aufzunehmen. "Das Ausmaß der Herausforderungen ist riesig", sagte Kammerpräsident Jörg Wuttke vor Journalisten.

Lieferketten seien unterbrochen. Auch könnten Produkte nicht verschifft werden, was einen Berg von Papieren erfordere. "Es ist ein logistischer Alptraum", sagte Wuttke. Waren könnten nicht an den Kunden und auch nicht an den Verbraucher gebracht werden. Wuttke appellierte an die chinesische Seite: "Hört auf, widersprüchliche Vorschriften im ganzen Land zu haben." Das Vorgehen der Behörden müsse besser abgestimmt und koordiniert sein.

Eigentlich hatte Chinas Premier Li Keqiang schon vor einer Woche dazu aufgerufen, "die Arbeit wieder aufzunehmen" und die Versorgung mit notwendigen Gütern sicherzustellen. Angesichts von inzwischen mehr als 70.000 Infektionen und fast 1900 Toten durch das Sars-CoV-2 genannte Virus sind die Maßnahmen zur Abschottung im Land aber eher noch verschärft worden. Der EU-Kammerpräsident geht davon aus, dass die schwere Gesundheitskrise in der zweitgrößten Volkswirtschaft "so schnell nicht vorbei" sein wird.

Auch auf dem Weltmarkt kommt es zu Engpässen mit Ersatzteilen aus China. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...