Wirecard wird seine Technologien mit einzelnen Produktsparten von SAP kombinieren, um gemeinsame Lösungen auf den Markt zu bringen. Mögliche Einsatzszenarien sind im Bereich "New Mobility" sowie im Einzelhandel und auch Sport-Events. Wirecard wird im Rahmen des SAP-Partnerprogramms zudem offizieller Entwicklungspartner des Softwarekonzerns im Bereich Cloud Solutions. In den nächsten Wochen sollen die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit vorgestellt werden. Wirecard ist eine Position im Max Otte Vermögensbildungsfonds, im PI Global Value Fund sowie im Max Otte Multiple Opportunities Fund.