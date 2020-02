Stora Enso erweitert sein Angebot an erneuerbaren Verpackungsmaterialien durch Einführung neuer Dispersionsbarrierematerialien für Pappbecher und Lebensmittelverpackungen. Die neue Barrierebeschichtung kommt der Nachfrage des Markts nach umweltfreundlichen, erneuerbaren und recyclingfähigen Verpackungsmaterialien zur Substitution von Kunststoffen in Foodservice-Verpackungen nach. Die neuen Dispersionsbarrieren Aqua und Aqua+ by Stora Enso sind frei von Fluorchemikalien und werden zur Herstellung von Kartonmaterialien für Becher und Foodservice-Verpackungen ohne herkömmliche Kunststoffbeschichtungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...