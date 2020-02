Die Experten des Silver Institute gehen davon aus, dass Silber dieses Jahr glänzen wird. Dabei soll das Edelmetall insbesondere von der Sogwirkung des großen Bruders Gold profitieren, der wiederum nach Ansicht der Analysten von makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten in wichtigen Wirtschaftsräumen profitieren dürfte. Das in Washington ansässige Silver Institute sagt für 2020 so einen Anstieg des Silberpreises ...

Den vollständigen Artikel lesen ...