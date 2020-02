(shareribs.com) London 18.02.2020 - An der London Metal Exchange kommt es am Dienstag zu einer Konsolidierung, nachdem die Preise dort zum Wochenauftakt deutlich anzogen. Der Minenkonzern BHP Billiton will sein Kupfer- und Nickelgeschäft stärken. Kupfer konnte an der LME am Montag kräftig zulegen und erreichte das höchste Niveau seit drei Wochen. Grund für die Aufwärtsbewegung waren die jüngsten Maßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...