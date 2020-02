Ohne den Mittelstand wird Klimaneutralität eine Utopie bleiben. Die Unternehmen haben aber guten Grund, sich zu engagieren. Denn nachhaltiges Wirtschaften bietet Wachstumspotenzial.

Die Aufmerksamkeit in der Klimadebatte richtet sich voll auf die großen Konzerne wie Siemens oder RWE. Sie müssen sich in der Öffentlichkeit für Projekte rechtfertigen, die fossile Energie freisetzen. Auf ihren Hauptversammlungen sprechen ebenso viele Klimaschützer wie Kleinaktionäre. Das macht Eindruck. Ob der klimagerechte Umbau der deutschen Wirtschaft in der Breite gelingt, entscheidet sich aber anderswo: im Mittelstand. Gut 99 Prozent aller Firmen in Deutschland gehören in diese Kategorie, 35 Prozent aller Umsätze gehen auf sie zurück. Ohne sie wird Klimaneutralität eine Utopie bleiben.

Der deutsche Mittelstand sollte großes Interesse daran haben, aus der Utopie Realität werden zu lassen, meint Detlef Keese. Er leitet den Bereich Familienunternehmen am Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim. "Unternehmen müssen langfristig denken", sagt der Ökonom.

Und langfristig würden altbekannte Produkte und Verfahren von neuen, umweltschonenderen Alternativen verdrängt. Der beginnende Bedeutungsverlust des Verbrennungsmotors zugunsten des E-Autos ist nur eines von vielen Beispiele. "Stellen sich Unternehmen jetzt auf kommende Veränderungen ein, werden sie unterm Strich davon profitieren", ist Keese überzeugt. Nicht nur, weil sie entschiedener auf anstehende Disruptionen reagieren können. Die grüne Renaissance kann für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...