Branchenexperten für Batteriedesign und Elektrofahrzeuge beleuchten in Podiumsdiskussionen und Präsentationen aktuelle Themen - vom Batteriedesign über neue Technologien und Fertigung bis hin zu Nachhaltigkeit

SANTA MONICA, Kalifornien, Feb. 18, 2020, das größte Event für hochentwickelte Batterietechnologie in Europa, und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo , Europas wichtigste Messe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (H/EV), die sich an Hersteller, Ingenieure und Käufer richtet, haben heute ein Programm mit hochkarätigen Branchenexperten vorgestellt, die 2020 auf dem Kombi-Event aus Messe und Konferenz als Keynote-Speaker auf der Bühne stehen werden. Zu den führenden teilnehmenden OEMs aus der Batterie- und H/EV-Branche gehören u. a. CATL, Daimler AG, FREYR, KIC-InnoEnergy, Li Cycle, Nissan Energy, Proterra, Tesla, Umicore - Rechargeable Battery Materials und Volvo sowie Moderatoren von Bloomberg New Energy Finance und IHS Markit. Keynote-Speaker und Referenten werden über Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen diskutieren, denen die Branchen für Elektrobatterie- und Hybridfahrzeugtechnologie aktuell gegenüberstehen. Messebesucher erhalten so wertvolle Einblicke, die ihnen helfen, von diesem Wachstumsmarkt zu profitieren.



Die Konferenz findet vom 28. bis zum 30. April parallel zur Expo in der Messe Stuttgart statt. Um sich als Pressemitarbeiter für die Battery Show Europe und die E/HV Technology Expo anzumelden, besuchen Sie bitte diese Seite .

Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. In der Industrie für Batteriedesign und -fertigung hat diese Entwicklung zu enormen technologischen Fortschritten geführt - ein Trend der sich auch künftig fortsetzen wird, da Automobilhersteller weltweit in den kommenden Jahren 225 Milliarden US-Dollar in die Elektrifizierung investieren wollen. Laut McKinsey ist davon auszugehen, dass bis 2024 in ganz Europa 70 % aller verkauften Fahrzeuge - Busse, Pkw, Lkw und Kleintransporter - Elektrofahrzeuge sein werden. Angesichts dieser rasanten Entwicklung bei den wirtschaftlichen Aussichten für Elektrofahrzeuge und den jüngsten Gesetzesinitiativen in vielen europäischen Ländern sind die Battery Show Europe und die E/HV Technology Expo strategisch optimal aufgestellt, um die beachtlichen Chancen herauszustellen, die der Markt bietet.

"Der Batteriemarkt bietet enorme Chancen für Unternehmen auf der ganzen Welt, da die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen mit einer steigenden Nachfrage nach sicheren und wirtschaftlicheren Batterien einhergeht", so Robin Shelton, Event Manager, The Battery Show Europe und E/HV Technology Expo, Informa Markets. "Das diesjährige Keynote-Programm gibt den Teilnehmern die einzigartige Möglichkeit, jeden Konferenz- und Messetag mit einem Vortrag von einem der einflussreichsten Akteure im Bereich Batteriedesign und EV-Technologie zu beginnen und von den Experten zu lernen, die die spannenden neuen Entwicklung dieses Jahrzehnts mitgestalten."

Weiter unten finden Sie ausführliche Informationen zu den diesjährigen Keynote-Panels, Präsentationen und Diskussionen, die allen Messebesuchern offen stehen:

Dienstag, 28. April

Keynote-Panel:The Future of Electric Vehicles in a Rapidly Changing Industry:Technology Opportunities and Challenges for Global and European OEMs

Moderation: James Frith, Senior Energy Storage Analyst, Bloomberg New Energy Finance

Referenten:

Andreas Hintennach, Ph.D., Professor, Research HV Battery Systems, Daimler AG

Dr. Elna Holmberg, Vice President Volvo Group Electromobility, Volvo

Dustin Grace, Vice President, Technology, Proterra

Branchenführende OEMs diskutieren die Herausforderungen, denen Sie in Bezug auf die EV-Entwicklung und die Einführung auf dem kommerziellen Massenmarkt gegenüberstehen. Die Referenten werden Wege in eine emissionsfreie Zukunft skizzieren und dabei auf die Rolle von 48V und aktuelle Hindernisse für die Einführung von BEV- und FCEV-Modellen auf dem Massenmarkt eingehen. Außerdem wird die Schnellladetechnologie als wichtigste Voraussetzungen für die Einführung von Elektrofahrzeugen auf dem Massenmarkt beleuchtet und erörtert, ob und wann die erforderliche Ladeinfrastruktur dafür bereitgestellt werden kann. Ein weiteres Thema ist die Rolle von Batterie-Recycling und -Wiederverwendung für die Nachhaltigkeitsbilanz von Elektrofahrzeugen.

Keynote-Präsentation:Rethinking the Factory, a Deep Evaluation and Comparison on Today's EV Motors Manufacturing Scenarios and Challenges

Präsentation: Anderson Ricardo Pacheco, MSc., Senior Staff Manufacturing Engineer, Tesla

Im Jahr 2015 hat eine bahnbrechende Publikation ("Rethinking the Factory" von ARUP) eine grundsätzliche Veränderung in der Fertigungsindustrie prognostiziert. ARUP skizziert in diesem Text neue Methoden bei der Herstellung von Produkten und neue Unternehmenstypen mit revolutionären neuen Fertigungssystemen. Anderson wird die wichtigsten Veränderungen beleuchten, die im Bericht prognostiziert wurden, und analysieren, welche dieser Entwicklungen tatsächlich eingetreten sind. Dazu führt er Beispiele aus seinen jüngsten Erfahrungen in der Automobilbranche an.

Mittwoch, 29. April

Keynote-Präsentation:Investing in Building a Strong Pan-European Battery Industry to Capture a New Market Worth 250B€/Year in 2025

Präsentation: Diego Pavia, CEO, KIC InnoEnergy, European Battery Alliance

Die European Battery Alliance wurde im Oktober 2017 von Vice President Šefcovic mit dem Ziel ins Leben gerufen, in Europa eine wettbewerbsfähige Wertschöpfungskette aufzubauen, in deren Zentrum die nachhaltige Fertigung von Batteriezellen steht. Seitdem hat InnoEnergy mehr als 250 europäische und außereuropäische Interessengruppen aus der gesamten Wertschöpfungskette dazu animiert, aktiv zu werden und die EU zu einem wichtigen Akteur auf dem schnell wachsenden globalen Batteriemarkt zu machen. Für diesen Markt wird ab 2025 eine jährliches Marktvolumen von 250 Milliarden € prognostiziert. In dieser Präsentation wird Diego Pavia aktuelle und künftige Innovationen auf dem europäischen Batteriemarkt vorstellen.

Keynote-Panel:Addressing the Challenges and Opportunities of Establishing Lithium-Ion Battery Production for Electromobility in Central Europe; the Rise of the Giga Factory

Moderation: James Frith, Senior Energy Storage Analyst, Bloomberg New Energy Finance

Referenten:

Matthias Zentgraf, President, European Business, CATL

Tom Einar Jensen, CEO, Freyr

In dieser Reihe skizzieren marktführende Batteriehersteller, wie sie die Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien in Europa etablieren wollen. Die Referenten erläutern, wie EU-Mitgliedsstaaten die heimische Industrie unterstützen können, und stellen dabei die Bedeutung einer lokalisierten Lieferkette sowie die Rolle der OEMs heraus. Zudem werden die wichtigen Standortfaktoren für ein Werk skizziert - Grundstückpreise, Arbeitskosten, Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften, Stromversorgungsnetz usw. - und die Referenten diskutieren, ob Werke in der EU in Konkurrenz mit Werken in China/Asien wettbewerbsfähig sein können.

Donnerstag, 30. April

Keynote-Panel:Reuse or Recycling:Managing Lithium Ion Batteries to Enable Long Term Supply of Sustainable Battery Materials

Moderation: Austin Devaney, Director Global Inorganics - Lithium & Battery Materials, IHS Markit

Referenten:

Kunal Phalpher, Chief Commercial Officer, Li Cycle

Francisco Carranza Sierra, Managing Director Nissan Energy

Tom Van Bellinghen, VP OEM Value Chain & Marketing, Umicore Rechargeable Battery Materials

In dieser Reihe erörtern Vertreter der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette die Bedeutung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung. Die Referenten diskutieren die neuesten Entwicklungen in der Recycling-Infrastruktur und erörtern, wie hoch der Anteil des Materialbedarfs ist, der durch Recycling gedeckt werden kann, und wie lange es voraussichtlich dauern wird, bis der Recyclingprozess kosteneffizient sein wird. Sie werden zudem die Wirtschaftlichkeit von Wiederverwendungsmöglichkeiten vergleichen und darüber diskutieren, ob die Verwendung von Second-Life-Batterien in stationären Speicheranwendungen realisierbar ist.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen auf der Battery Show und der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe finden Sie hier .

