(shareribs.com) Shanghai 18.02.2020 - In Chile soll in den nächsten Monaten der größte Windpark in Lateinamerika entstehen. Der chinesische PV-Produzent JA Solar, einer der größten Branchenplayer weltweit, will seine Kapazitäten weiter ausbauen. In den nächsten drei Jahren soll in der nördlichen Atacama-Wüste in Chile der bislang größte Windpark in Lateinamerika entstehen. Das Horizonte-Projekt soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...