Die Takkt AG (ISIN: DE0007446007) will den Aktionären eine Sonderdividende in Höhe von 0,45 Euro (Vorjahr: 0,30 Euro) zusätzlich zur Basisdividende in Höhe von 0,55 Euro (Vorjahr: 0,55 Euro) ausschütten. In Summe würde die Dividende 1,00 Euro je Aktie betragen. Im Vorjahr lag die Gesamtdividende bei 0,85 Euro. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 12,34 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite ...

