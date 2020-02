Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bawag -1,99% auf 43,28, davor 10 Tage im Plus (14,64% Zuwachs von 38,52 auf 44,16), Immofinanz -0,93% auf 26,7, davor 5 Tage im Plus (6,31% Zuwachs von 25,35 auf 26,95), S Immo -1,85% auf 26,6, davor 4 Tage im Plus (4,63% Zuwachs von 25,9 auf 27,1). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:FACC 11,71 (MA100: 11,75, xD, davor 124 Tage über dem MA100), Heid AG 2,5 (MA100: 2,37, xU, davor 43 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Frequentis (bester), Hutter & Schrantz Stahlbau (bester), Hutter & Schrantz (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Verbund (3 Plätze gutgemacht, von 8 auf 5); dazu, Telekom Austria (+3, von 11 auf 8), FACC (-3, von 6 auf 9), Bawag ...

