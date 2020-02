Die Palfinger AG hat den Umsatz im abgelaufenen Jahr um 8,6 Prozent auf 1.753,8 Mio. Euro gesteigert. Das EBITDA erhöhte sich von 196,7 Mio. Euro um 13,7 Prozent auf 223,6 Mio. Euro, die EBITDA-Marge lag bei 12,8 Prozent nach 12,2 Prozent im Geschäftsjahr 2018. Das EBIT erreichte mit 149,0 Mio. Euro und einem Plus von 17,4 Prozent einen Höchstwert in der Geschichte des Unternehmens. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 7,9 Prozent im Jahr 2018 auf 8,5 Prozent im Jahr 2019. Das Konzernergebnis für das Jahr 2019 stellte mit 80,0 Mio Euro und einem Plus von 38,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 58,0 Mio Euro ebenfalls einen Rekord dar. Der Hauptversammlung soll die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,71 Euro je Aktie (Vorjahr 0,51 Euro) ...

