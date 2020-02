Die japanische Börse hat sich nach der zurückgewonnen Umsatzprognose von Apple wieder erholt. Andere asiatische Märkte regierten weniger stark.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst stärker gezeigt. Nach der Umsatzwarnung von Apple am Vortag in den USA und nachfolgenden Kursverlusten legten Zulieferer wie Murata zu. Investoren zeigten sich jedoch weiter besorgt, dass die Coronavirus-Epidemie der japanischen Wirtschaft einen zusätzlichen Schlag versetzen könnte ...

