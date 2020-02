Der Dax ist vorbörslich auf Erholungskurs. Für Impulse können Unternehmenszahlen, unter anderem von der Deutschen Telekom und Covestro, sorgen.

Die Märkte haben am Dienstag ihre Rally unterbrochen. Am Mittwoch ist der Dax vorbörslich aber schon wieder auf Erholungskurs: Der deutsche Leitindex notierte im frühen Wandel auf außerbörslichen Handelsplattformen mehr als 0,5 Prozent im Plus.

Dabei zeigen sich die Auswirkungen des Coronavirus auf Lieferketten allmählich in Unternehmenszahlen. Der entsprechende Gewinn-Schreck durch Apple hatte am Montag zunächst die Wall Street belastet und wirkte sich am Dienstag auch auf den Dax aus. Das Frankfurter Börsenbarometer ging 0,8 Prozent schwächer bei 13.681 aus dem Handel.

Am Mittwoch stehen vor allem Unternehmenszahlen an, die als Handelsimpulse taugen. Da es sich überwiegend um Jahresbilanzen handelt, dürfte die Furcht vor dem Coronavirus bei diesen nur beim Ausblick eine Rolle spielen. Einen Blick in die Bilanzen gewähren unter anderem die Telekom, Covestro, Puma und Scout24. Auch einige kleinere Konjunkturdaten aus den USA stehen auf dem Terminkalender.

Die US-Börsen senden ihrerseits negative Signale für den Handel am Mittwoch. In New York schloss der Dow Jones 0,6 Prozent tiefer bei 29.232 Punkten. Die Märkte in Asien zeigten aber eine leichte Erholung.

1 - Vorgabe aus den USA

Apples pessimistischer Ausblick hat US-Anlegern am Dienstag die Laune verdorben. Wegen der Coronavirus-Epidemie in China rechnet der iPhone-Hersteller nicht mehr damit, seine Umsatzziele für das laufende Quartal erreichen zu können. "Das lenkt den Blick der Leute wieder auf den wirtschaftlichen Schaden durch die Coronavirus-Epidemie", sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters National Securities. Apples Warnung werfe ein Schlaglicht auf die möglichen Beeinträchtigungen anderer Firmen, die stark vom Geschäft mit China abhängig sind.

Der Dow Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent tiefer auf 29.232 Punkten. Der technologielastige Nasdaq notierte zuletzt kaum verändert bei 9732 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 3370 Punkte ein.

2- Handel in Asien

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...