Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, hat die Behörde dem Antrag den Status "Priority Review" gewährt.Mit diesem Status verkürzt sich die Zeit, in der die Behörde die Zulassung überprüft. Im Fall von Roche geht es darum, Tecentriq als Erstlinien-Monotherapie bei Patienten einzusetzen, die an einer bestimmten Form von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...