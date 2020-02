Platin verteuert sich ungebrochen weiter, im gestrigen Handel konnte das Vorgängerhoch aus Mitte Januar dynamisch überwunden werden. Damit schnellt das seltene Metall explosionsartig weiter in die Höhe und knackt fortlaufend Rekorde. Palladium befindet sich nach wie vor in einer Marktenge. Die Nachfrage durch Automobilhersteller ist ungebrochen hoch, was den Preisanstieg weiter begünstigt. Alleine seit Jahresanfang hat das Industriemetall um gut 41 Prozent zugelegt und bis Mitte Januar einen extrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...