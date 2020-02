China versucht, die Auswirkungen des Coronavirus gering zu halten. Nach einer Lockerung der Geldpolitik soll nun einer Branche direkt geholfen werden.

Der deutsche Aktienmarkt findet wieder den Weg zurück in die Erfolgsspur: In der ersten Handelsstunden notiert der Dax 0,3 Prozent höher bei 13.720 Zählern. Den gestrigen Handelstag hatte das deutsche Börsenbarometer noch 0,8 Prozent niedriger bei 13.681 Zählern geschlossen. Das entsprach einem Verlust von 118 Punkten.

Mit den Unternehmenszahlen, die am heutigen Mittwoch veröffentlicht werden, fängt die entscheidende Phase. Vor allem die Ausblicke der Konzerne dürften spannend werden. Entscheidend für den weiteren Kursverlauf dürften die Antworten auf die Frage sein: Wie groß ist die Furcht vor den Auswirkungen des Coronavirus?

Denn das Virus hat schon an den Finanzmärkten seine Spuren hinterlassen, hier ein Überblick. Auch die gut 190 Fondsmanager, die die Bank of America (BofA) in der vergangenen Woche befragt hat, sehen den Lungenkrankheitserreger als drittgrößtes Risiko für die Märkte. Größere Sorgen machen den Investoren nur Unruhen im Vorfeld der US-Wahlen und ein mögliches Platzen der Blase am Anleihemarkt.

Was aber die Märkte heute beflügelt: Die chinesische Regierung kämpft mit allen Mitteln gegen die Auswirkungen des Virus an. Nach einer kleineren Lockerung der Geldpolitik Anfang der Woche will China seinen vom Coronavirus gebeutelten Fluggesellschaften unter die Arme greifen. Dabei könne es um direkte Geldspritzen oder angeordnete Fusionen gehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und beruft sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.

Das Reich der Mitte wolle die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus so gering wie möglich halten, für die Börsen und die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung sei das ein ganz klar positives Zeichen, kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die jüngste Entwicklung. Das Eingreifen des Staates zeige aber auch den Ernst der Lage. Zu Wochenbeginn erst hatte wegen der wirtschaftlichen Folgen der Virus-Epidemie der iPhone-Hersteller Apple seine Umsatzprognose für das laufende Quartal kassiert.

Eine interessante Zinssitzung findet heute in der Türkei statt. Dort wird die Notenbank die Zinsen weiter sinken, weil Staatspräsident Recep Erdogan das fordert. Der derzeitige Satz liegt derzeit bei 11,25 Prozent und dürfte um 50 oder 75 Basispunkte fallen. Da die Inflation bereits wieder einen zweistelligen Prozentwert erreicht hat, fällt der Realzins weiter.

Der Mix aus niedrigeren Zinsen und steigender Teuerung dürfte die Lira-Abwertung in den nächsten Quartalen wieder anheizen - mit möglicherweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...