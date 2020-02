FX/Zinsen: Die Risikoaversion scheint aktuell wieder etwas nachzulassen. So liegt USD/JPY wieder über 110,- und die meisten EM-Währungen haben sich etwas erholt, die der ölproduzierenden Länder sogar etwas mehr. EUR/USD sank gestern erneut unter 1,08 und produzierte mit 1,0786 ein 2-Jahres-Tief, das Gap von Ostern 2017 ist allerdings noch nicht ganz geschlossen. Da der Euro derzeit nicht in der Lage ist, für positives Momentum zu sorgen (siehe die leidige EU-Budgetdiskussion), scheint ein weiteres Abtauchen des Währungs-Supertankers wohl nur mehr eine Frage der Zeit zu sein. Im heutigen Tagesverlauf äußern sich mehrere Vertreter der US- Notenbank. Dallas-Fed-Präsident Kaplan bezeichnete die Zinsen der US-Notenbank zuletzt als "in etwa ...

