Die Wall Street scheint die Sorgen um die Coronavirus-Epidemie abzuschütteln und auch in Asien ist heute ein leichter Optimismus erkennbar. Der Rückgang beim US500 von Ende Januar überstieg nicht einmal die 4% und konnte schnell wieder aufgeholt werden. Die darauffolgenden Dips wurden gekauft und die Futures notieren mit dem heutigen Anstieg nahe ihres Allzeithochs. Auch in Asien sind an breiter Front Gewinne zu beobachten. China plant mehr geldpolitische Impulse, die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle ...

