14 globale Marken und 12 potenzielle neue molekulare Einheiten werden nachhaltiges Wachstum vorantreiben Takeda bekräftigt sein Engagement für einen raschen Schuldenabbau in Richtung eines Ziels von 2x Nettoverschuldung / bereinigtem EBITDA innerhalb der Geschäftsjahre Ende März 2022 - März 2024 Signifikantes Bekenntnis zu und Investition in CO2-Neutralität, die auf erfolgreichen Umweltschutzbemühungen aufbaut

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502/NYSE: TAK) ("Takeda") wird heute auf der 38. jährlichen J.P. Morgan Healthcare-Konferenz einen Überblick über den Fortschritt seiner Geschäftstransformation und seine Prioritäten geben. Christophe Weber, President und Chief Executive Officer, wird Details über das Portfolio und die Pipeline-Strategie von Takeda, die Finanzaussichten und die laufenden Nachhaltigkeitsanstrengungen sowie sein neu gegründetes Bekenntnis zur CO2-Neutralität in der gesamten Wertschöpfungskette mitteilen.

"Letztes Jahr war ein wichtiges und erfolgreiches Jahr für Takeda, als wir unseren Wandel zu einem weltweit führenden biopharmazeutischen Unternehmen beschleunigten", sagte Weber. "Unser Engagement, Patienten auf der ganzen Welt eine bessere Gesundheit und eine bessere Zukunft zu bieten, wird fortgesetzt, wenn wir unsere globalen Marken ausbauen und Fortschritte bei unserer Pipeline der nächsten Generation machen, um nachhaltiges Wachstum voranzutreiben. Wir erkennen auch an, dass die Unterstützung unserer Patienten bedeutet, dass wir uns verpflichten müssen, im Namen der breiteren globalen Gemeinschaft zu arbeiten - und ein Weg, dies zu tun, besteht darin, unsere Umweltanstrengungen zu beschleunigen."

Geschäftsstrategie und innovative Pipeline

Wie auf seiner jüngsten Veranstaltung zum F&E-Investorentag im November 2019 hervorgehoben, bietet Takeda durch neue Indikationen und die geografische Expansion seiner 14 globalen Marken weiterhin bedeutende Chancen. Durch die Förderung der besten Wissenschaft durch seine Forschungs- und Entwicklungsmaschine, die aus internen Fähigkeiten und externen Partnerschaften besteht, treibt Takeda schnell einen stetigen Strom von Therapien der nächsten Generation voran, die das transformative oder kurative Potenzial für gezielte Bevölkerungsgruppen mit einem hohen medizinischen Bedarf in den therapeutischen Kernbereichen Onkologie, seltene Krankheiten, Neurowissenschaften und Gastroenterologie bieten sollen.

In den nächsten Jahren soll die Takeda-Pipeline einen Mehrwert liefern, wobei der Schwerpunkt auf der möglichen Markteinführung von 12 einzigartigen neuen molekularen Einheiten (NMEs) in 14 Indikationen liegt. Dies stellt erstklassige Therapien dar, um den Standard der Patientenversorgung zu verbessern, und bietet das Potenzial, einen Gesamtumsatz von mehr als 10 Mrd. USD zu erzielen.

Takeda ist zuversichtlich, kurzfristig erfolgreich zu sein und bis 2024 und darüber hinaus ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Das Portfolio aus 14 globalen Marken und weiteren erwarteten Produkteinführungen soll den Wachstumskurs vorantreiben, während die Plattformen der nächsten Generation ausreifen.

Weitere Höhepunkte:

~ 40 NME-Aktiva im klinischen Stadium; 17 NMEs in Phase 2 und Phase 3 ≥ 15 potenzielle Neueinführungen innerhalb der nächsten fünf Jahre in China 8 potenzielle erstklassige NMEs in Schlüsselstudien ~ 50 % der Pipeline mit Orphan-Arzneimittel-Ausweisung Diversifizierte Forschungsmodalitäten, darunter Zell- und Gentherapien, kleine Moleküle und Biologika

Finanzkraft

Takeda ist bestrebt, die Kreditwürdigkeit von Investment Grade beizubehalten, und bleibt auf dem Weg zu seinem Ziel, das Verhältnis von 2x Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA in den Geschäftsjahren von Ende März 2022 bis März 2024 zu erreichen. Dies wird durch ein schnelles De-Leveraging erreicht, das durch einen starken Cashflow und Erlöse aus nicht zum Kerngeschäft gehörenden Veräußerungen von Vermögenswerten angetrieben wird. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019 reduzierte Takeda das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 4,7x auf 3,9x. Darüber hinaus wurden vier nicht zum Kerngeschäft gehörende Veräußerungen von Vermögenswerten angekündigt, die zusammen mit anderen potenziellen Veräußerungen voraussichtlich einen Wert von 10 Mrd. USD erreichen werden.

Durch erwartete Kostensynergien aus der Akquisition von Shire, die voraussichtlich eine jährliche Ausführungsrate von ca. 2 Mrd. USD erreichen, und Betriebskosteneffizienzen wird Takeda auch seinem Ziel einer zugrunde liegenden operativen Kerngewinnmarge von um die 35 % innerhalb der Geschäftsjahre von Ende März 2022 bis März 2024 näher kommen. Takeda setzt sich mit einer bewährten Dividendenpolitik von 180 Yen pro Aktie pro Jahr weiterhin für die Rendite seiner Aktionäre ein.

Werteorientiertes Engagement für ESG (Umwelt, Soziales, Governance)

Angesichts der Tatsache, dass der Klimawandel ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellt, einschließlich der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, hat Takeda Umweltanstrengungen Priorität eingeräumt. Bis heute hat Takeda seine zuvor festgelegten Umweltziele für 2020 vorzeitig erreicht und übertroffen, einschließlich einer Reduzierung der CO2-Emissionen um 33,7 % gegenüber 2005. Um das Engagement des Unternehmens für die Umwelt zu fördern, wird Takeda heute seine neuen Ziele für 2040 bekannt geben, mit denen die CO2-Neutralität in der gesamten Wertschöpfungskette erreicht werden soll. Takeda ...

