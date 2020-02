Die wasserlösliche PVOH-Folie von Monosol ist biologisch abbaubar und kann konventionelle Kunststoffe in zahlreichen Verpackungen nachhaltig ersetzen. Jetzt investiert Kuraray 42 Millionen Euro in das erste Monosol-Werk in Europa. Der neue Produktionsstandort wird im polnischen Zimna Wódka gebaut. Der Produktionsstart des neuen Werks ist für Mitte 2022 geplant. Die Nachfrage nach wasserlöslichen PVOH-Folien, etwa für Dosierpods von Waschmitteln sowie als Einzeldosisverpackung von Kosmetik, Pharma- und Pflegeprodukten, steigt weltweit. Kuraray, einer der führenden Spezialchemie-Hersteller mit Sitz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...