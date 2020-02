Das Geld wurde auf einem Konto der Republik geparkt, wie die "OÖN" am Mittwoch berichteten. Der Betrag ist Teil der Beute eines Geschäftsführer-Trickbetrugs gegen FACC, der 2016 in China sichergestellt und im Sommer 2019 nach Österreich überwiesen worden war. FACC, mehrheitlich in chinesischer Hand, war Ende 2015 Opfer eines "Fake President Fraud" (Geschäftsführer-Trickbetrugs) geworden. Die Täter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...