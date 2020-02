Die Rekordstände an der Wall Street hindern die Edelmetalle nicht an einer Rallye. Die weiteren Kursgewinne bei den Anleihen sorgen bei allen Edelmetallen für kräftige Anstiege. Der Platinpreis steigt für den zweiten Tag in Folge über 2%. Der Platinmarkt underperformt jedoch, da der Goldpreis bereits sein 7-Jahreshoch testet. Die Händler sollten sich heute auf die zahlreichen Reden von Fed-Mitgliedern sowie die Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls (20:00 Uhr) konzentrieren. Quelle: xStation ...

