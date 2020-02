"Gold wird nahe einem Sieben-Jahres-Hoch gehandelt, da die Furcht vor dem Coronavirus die Anleger weiterhin in Richtung des als historisch sicherer Hafen geltenden Goldes treibt. Die Zahl der Todesfälle aufgrund des Coronavirus liegt in China bei über 2.000, weltweit bei 2.010. Über 75.000 Krankheitsfälle wurden global verzeichnet. Die Aktienmärkte schienen die Auswirkungen des Virus abzuschütteln, bis gestern Apple Inc. berichtete, dass ein Gewinneinbruch in Sicht gerät, da das Virus die Lieferketten ...

