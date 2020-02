So konnte der Konzern laut vorläufigen Zahlen den Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) 2019 um mehr als 80 Prozent auf 881 Millionen Euro steigern. Das teilte die Reederei am Mittwoch in Hamburg mit. Damit übertraf Hapag-Lloyd die Erwartungen der Analysten.Die Umsätze erhöhten sich um rund 9 Prozent auf 12,6 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...