Zürich (awp) - Der Rückversicherer Swiss Re gibt am Donnerstag, 20. Februar, die Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2019 bekannt. Zum AWP-Konsens haben insgesamt 17 Analysten beigetragen. 2019E (in Mio USD) AWP-Konsens 2018A Gebuchte Bruttoprämien 39'174 36'406 Reingewinn 1'429 421 Eigenkapital 30'572 27'930 (in %) Combined ...

Den vollständigen Artikel lesen ...