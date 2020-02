Am gestrigen schwachen Tag ist auch die Gewinntages-Serie der Bawag gerissen. Bawag -1,99% auf 43,28, davor 10 Tage im Plus (14,64% Zuwachs von 38,52 auf 44,16). Unterm Strich bleibt es eine geniale Aufwärtsbewegung. Bawag ( Akt. Indikation: 43,40 /43,46, 0,35%) Apple war gestern ja das grosse Tagesthema, das befürchtet hohe Minus ist es dann doch nicht geworden. Insofern sollten auch die Apple-Follower wieder Luft haben. Haben sie aber heute Vormittag nicht.AT&S ( Akt. Indikation: 17,86 /17,91, -1,57%)AMS ( Akt. Indikation: 36,79 /36,87, -3,08%)Der ATX selbst notiert fast exakt am Wert vom Jahresultimo 2019, das waren 3186 Punkte.ATX ( Akt. Indikation: 3191,80 /3192,00, 0,42%) Gemischte News gibt es heute von Palfinger, die Aktie zeigt sich in einer Erstreaktion ...

