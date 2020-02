In Bezug auf Stromstärke und Größe der Stromschienen ist der Doppelgabelstecker an die Kundenbedürfnisse anpassbar. Die Hauptanwendungen sind Verteiler- und Schaltschränke mit einem Strombedarf von 100 A bis zu mehreren tausend Ampere. Er ist in der Lage, radiale und Winkelversätze von ±2 mm und ±3° aufzunehmen und verfügt über ein neues, vereinfachtes Design, das kostengünstige Lösungen ermöglicht. Der Doppelgabelstecker besteht aus einem versilberten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...