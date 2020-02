Nach der gestrigen kleinen Verschnaufpause macht sich der DAX heute bereits wieder auf in Richtung bisheriges Allzeithoch, das letzte Woche bei 13.792 Punkten aufgestellt wurde. Kleinste Rücksetzer werden von den Anlegern aktuell sofort wieder zum Einstieg genutzt - ein Zeichen, dass viele den DAX in nächster Zeit weiter zulegen sehen. Bereits zum Start in den neuen Handelstag konnte der DAX deutlich auf 13.751 Punkten zulegen, aktuell beträgt das Kursplus 0,5 Prozent bei 13.748 Punkten...

Den vollständigen Artikel lesen ...