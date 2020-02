Ort des Tages: Kempinski Palais Hansen Wien (Warimpex). Das Kempinski Palais Hansen Wien gehört zur börsenotierten Warimpex. Das Gebäude wurde 1873 errichtet. Es befindet sich am Schottenring 24 im ersten Wiener Gemeindebezirk, also mitten in der Wiener Innenstadt und beinhaltet 152 Zimmer und Suiten inklusive einem 800 Quadratmeter großen Wellnessbereich und zwei Restaurants "Die Küche" & "Edvard". Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich. Share link Warimpex ( Akt. Indikation: 1,62 /1,63, 0,31%) (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.02.)

