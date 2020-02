Die Aktionäre des amerikanischen Medienkonzerns Tegna Inc. (ISIN: US87901J1051, NYSE: TGNA) erhalten am 1. April 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 7 US-Cents je Aktie, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 6. März 2020. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern aus McLean in Virginia eine Dividende von 0,28 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 17,25 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...