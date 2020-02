Maschinenüberwachung oder andere Condition-Monitoring-Ansätze scheitern häufig an den hohen Kosten und dem Aufwand, der bei der Einbindung solcher Lösungen in die Automatisierungsstruktur entsteht. Doch gerade die Verwendung eines zweiten Kommunikationskanals, wie er in der Namur Open Architecture, NOA, beschrieben ist, vereinfacht den Einsatz digitaler Lösungen.

Bei Phoenix Contact will man Monitoring-Aufgaben nicht nur mit elektrotechnischen Produkten und Komponenten begleiten, sondern mit skalierbaren Lösungen der Digitalisierung von Prozessen insgesamt Vorschub leisten. Eine ganze Reihe an möglichen Anwendungen hat der Anbieter dabei im Blick: Von der Überwachung von Pumpen und Motoren, die in Prozessanlagen genutzt werden, über das Monitoring von Begleitheizungen und Handventilen bis hin zur Überwachung von Kontrollschächten hat der Anbieter bereits zahlreiche Applikationen realisiert. "Wir verstehen uns als Lösungsanbieter und Consultingpartner für alle Überwachungsaufgaben in Prozessanlagen, die mit elektrischen Komponenten aufgebaut werden können", erklärt Stephan Sagebiel, Head of Industry Management Process bei Phoenix Contact.

Digitalisierung ermöglicht einfache Monitoring-Lösungen

Aufwendige Maschinenüberwachungssysteme, wie sie vor allem für Großmaschinen an Kompressoren oder Pumpen zum Einsatz kommen, hat der Anbieter dabei jedoch im Fokus. "Wir haben gezeigt, dass man auch eine Pumpe ...

