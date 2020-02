Fresenius hat die Jahreszahlen für 2019 und den Ausblick für 2020 veröffentlicht. Die Zahlen lagen dabei im Rahmen der Erwartungen - einzig die Dividende war eine Überraschung.Der Gesundheitskonzern Fresenius erwartet für das laufende Jahr ein Plus bei Umsatz und Gewinn. So sollen die Erlöse 2020 währungsbereinigt um 4 bis 7 Prozent steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Konzernergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...