Die Kurse am deutschen Aktienmarkt dürften am Donnerstag weitgehend ihr erreichtes Kursniveau verteidigen. Nach dem am Vortag nur knapp verpassten Rekordhoch pendelt der DAX +0,79% kurz vor Xetra-Handelsstart minimal tiefer bei 13.781 Punkten. Die "Schaukelbörse" auf hohem Kursniveau setze sich fort, hieß es am Morgen vom Londoner Handelshaus Liberum. Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...