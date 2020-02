Andritz hat einen Universal Shredder FRP im Sägewerk von Moelven Notnäs Ransby AB im schwedischen Torsby erfolgreich in Betrieb genommen. Das Sägewerk produziert jährlich rund 225.000 m3 Schnittholz. Die anfallenden Holzreste werden mit einem Andritz Universal Shredder FRP, Typ 2000P, aufbereitet, der bis zu fünf Tonnen pro Stunde verarbeiten kann. Der Einwellen-Shredder zerkleinert sperrige Materialien in einem Arbeitsgang in kleine Partikelgrößen. Damit ist die Maschine ein perfektes Beispiel dafür, wie Sägewerke effizient mit Holzabfällen umgehen können. Der FRP ist mit einem innovativen Pendelanschieber ausgestattet, der ein Auswerfen des Materials verhindert und zu einer sauberen und sicheren Arbeitsumgebung beiträgt.

