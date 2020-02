Aktie beginnt neuen, starken AufwärtstrendSeit der Goldpreis über die psychologisch wichtige $1600er Marke angestiegen ist, beginnen die aussichtsreichsten Junior-Goldaktien einen neuen Aufwärtstrend. Viele Experten sind sich sicher, dass Goldaktien nun in einen Boom übergehen. Mein Goldaktien-Favorit Ximen Mining Corp. konnte in den letzten Tagen bereits um 35% ansteigen. Aufgrund der News, die soeben veröffentlicht wurde, und dem erwarteten starken Newsflow in den nächsten Wochen, bin ich überzeugt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...